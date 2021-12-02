السلطات الأمنية في العراق تعلن اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الخميس، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي يعملان ضمن ما يعرف بـ"كتيبة القناصين".



وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، إن القوات العراقية نفذت عملية أمنية "استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة أكدت تواجد إرهابيين اثنين كانا يعملان ضمن ما تسمى (كتيبة القناصين) التابعة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان: "على ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 51 وقوة من الفوج الأول للواء ذاته، تم نصب كمين للإرهابيين والقبض عليهما في هذه المنطقة".

وأوضح أن "المتهمين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

وتطارد القوات العراقية عناصر "داعش" عبر سلسلة من العمليات العسكرية التي يتركز أغلبها عند أطراف المدن والمناطق النائية التي يتخذ منها التنظيم ملاذات لخلاياه الإرهابية.