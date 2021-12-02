تعرف على موعد مباراة موريتانيا والإمارات في كأس العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى منتخب الإمارات لمواصلة انطلاقته القوية في كأس العرب 2021، حينما يواجه نظيره الموريتاني.



وتستضيف قطر منافسات كأس العرب 2021 تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

تقام مباراة المنتخب الإماراتي أمام موريتانيا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية يوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات كأس العرب 2021 بشكل مجاني عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، وشبكة قنوات "الكأس"، وذلك على الهواء مباشرة.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة موريتانيا والإمارات عبر قناتي "بي إن سبورتس 1" و"بي إن سبورتس 2".