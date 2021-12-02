شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : زيادة عدد المحتاجين حول العالم إلى 274 مليون شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدرت الأمم المتحدة أنه من المرجح أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدة الانسانية أو الحماية بواقع نحو 40 مليون شخصا العام المقبل مقارنة بالعام الجاري.

وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية اليوم الخميس إن الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد المحتاجين 274 مليون شخصا عام 2022، مقارنة بـ 250 مليونا العام الجاري.

وأضاف المكتب أن شخصا من بين كل 29 شخصا من بين سكان العالم في حاجة للمساعدة.

وأوضح المكتب " الاحتياجات مستمرة في الزيادة، بسبب الاضطراب السياسي ومستويات النزوح المرتفعة وتأثيرات المناخ وتداعيات فيروس كورونا".