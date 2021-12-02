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دولة عربية تسجل صفر وفيات بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أوضح التقرير الوبائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس ، عن إجراء 248,038 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.
وجاءت نتائج الفحوصات لتكشف عن تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ إجمالي الإصابات 742,173 حالة مؤكدة.

فيما أعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 2148 حالة، إضافة لشفاء 83 حالة جديدة، ويصبح إجمالي حالات الشفاء 737,107 حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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