دولة عربية تسجل صفر وفيات بكورونا

وجاءت نتائج الفحوصات لتكشف عن تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ إجمالي الإصابات 742,173 حالة مؤكدة.

فيما أعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الوفيات 2148 حالة، إضافة لشفاء 83 حالة جديدة، ويصبح إجمالي حالات الشفاء 737,107 حالة.

