انت الان تتابع خبر القبض على ثلاثة اشخاص هددوا شركات نفطية في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، "القوات الأمنية قامت باعتقال ثلاثة أشخاص هددوا الشركات النفطية وذلك حسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب الخاص بتهديد الشركات النفطية".

واضاف البيان، أن "القوات الامنية، تمكنت من خلال اللواء 36 الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة أحدهم تجارة وترويج المواد المخدرات".



واشار الى ان "القوات تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة الأنواع ضمن عمليات التفتيش التي شهدتها مناطق الشرش شمال البصرة وكذلك قضاء الزبير".