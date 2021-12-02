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وزير الصحة اللبناني يؤكد أنه لا وجود للمتحور أوميكرون في البلاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور فراس الأبيض  اليوم الخميس  أنه لا وجود للمتحور الجديد "أوميكرون" في لبنان حتى الآن وإذا وصل سيتم الإعلان عن ذلك بشفافية.

 

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام"  اللبنانية اليوم عن الأبيض قوله :"نحن نرى أنه ينتشر (أوميكرون) وصار موجوداً في كثير من دول العالم"، معتبرا أن "الوضع في لبنان بالغ الصعوبة، ولدينا مشاكل متعددة من مالية واجتماعية ووبائية، والوضع السياسي لا يساعدنا على السير الى الامام".

 

وأضاف أنه "في ظل هذا الوضع الصعب، فأنه من المسؤولية أن نبحث عن كيفية التقدم وعن طرق المساعدة،  الامكانات الحالية قد تشكل عائقا كبيرا ولكن ما من خيار آخر امامنا اذا اردنا الحفاظ على البلد".

 

ورأى الأبيض أن "الناس لا يمكن أن تتحمل الإقفال العام بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والناس، شبعت كلاما ومسرحيات إعلامية وهي تريد أن تلمس شيئا لكي تستمر".

 

وعن كيفية مجابهة موجة و"اوميكرون" في ظل الأوضاع الراهنة، قال الأبيض إن "الفكرة من الاجراءات التي أعلنا عنها أمس هي حض الناس على تلقي اللقاح، لانه يشكل أحد وسائل الخلاص، و80% من الذين يدخلون إلى المستشفيات هم من غير الملقحين، ومن بينهم نسبة الوفيات المرتفعة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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