دولة الإمارات تعلن شفاء 83 حالة جديدة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الإمارات إجراء 248,038 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742,173 حالة.

‌‎‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 83 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737,107 حالات.

كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الإمارات عند 2,148 حالة.

‌‎ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية جميع أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.