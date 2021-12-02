وزير التسامح والتعايش الإمارات: ننطلق إلى الخمسين عاما القادمة بعزم وفكر مستنير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن إكسبو 2020 دبي احتفالاته بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بحفل رسمي على منصة الأمم في ساحة الوصل.



حضر الحفل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، وعدد من المسؤولين والمفوضين العامين للدول المشاركة وحشد غفير من زوار إكسبو 2020 دبي.

وبعد مراسم رفع العلم وعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات ألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة أكد فيها أنه "قبل خمسين عاماً، وفي مثل هذا اليوم، فتح التاريخ صفحة جديدة، أحرفها قادة عظام، وشعب أصيل، جذوره ممتدة في عمق الحضارة الإنسانية".

وأضاف: "اليوم نجتمع في هذا المكان، الذي يشهد على عظمة الإنجاز الحضاري والإنساني، الذي بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة، والفضل في ذلك، يعود بعد الله تبارك وتعالى، إلى القيادة الرشيدة الحكيمة، وإلى إصرار وعزيمة أبناءها الأوفياء. وفي هذه الذكرى التاريخية، إنما نعبر بفخرٍ كبير، عن هذه المشاعر الجياشة، تجاه بلدنا الإمارات، كما نتذكر بكل شكرٍ وتقديرٍ وامتنان، الدور الأساسي في تحقيق ذلك كله، للقائد العظيم، والمؤسس الحكيم، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أجزل الله ثوابه: كان لديه رؤية واضحة للمستقبل، تنبع من ثقافته الوطنية، وحكمته الثاقبة: أسس هذه الدولة الرائدة، وأنشأ هذا الاتحاد الناجح، وكان نموذجاً وقدوة، في تحمل المسؤولية، والتفاني في خدمة الوطن – كان عليه رحمة الله، مناصراً للحق والعدل، يعمل دائماً، على إيجاد الحلول السلمية للصراعات في العالم، ويحرص كل الحرص، على أن تأخذ الإمارات موقعها اللائق بها، على خريطة العالم.

وتابع: "في هذه المناسبة، فإننا نعتز ونفتخر أيضاً، بالقيادة الحكيمة، للوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وإخوانهم الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات – نعتز ونفتخر، بدورهم في تحقيق التقدم والازدهار في الوطن، وبجهودهم المتواصلة من أجل رفعة الإمارات، في كل القطاعات، ومختلف المجالات".

وأكد "أنه بفضل قيادتنا الحكيمة، وبفضل قدرات أبناء وبنات الإمارات، الحريصين على أن تكون دولتهم، دائماً، في المقدمة والطليعة، بين دول العالم أجمع، وكذلك بفضل ما تحظى به دولتنا الحبيبة من تاريخٍ مجيد، وتراثٍ وطنيٍ وعربيٍ وإسلامي خالد، وما يتوافر لها بحمد الله، من مؤسسات راسخة، ونظرة واثقة نحو المستقبل، فإننا ونحن نحتفل باليوم الوطني، إنما نشعر بالأمل والتفاؤل، بأننا أمام آفاق واسعة ومتجددة، للعمل الوطني المثمر – نعتز في ذلك، غاية الاعتزاز، بأن دولة الإمارات الحبيبة، تقوم على الوحدة والتعايش واحترام الجميع".

ومضى قائلا: "نحن وبحمد الله، دولة ترسل إلى العالم دائماً، بالقول والفعل، رسائل سلام ومحبة، تتجسد في نموذج الإمارات الرائد، في التسامح والتقدم والنماء، وهذه الرسائل يجسدها الحدث الأكبر عالمياً، على أرض الواقع في دبي، هذا الحدث الذي أبهر العالم في انطلاقته، ولا يزال يضيف في كل يوم، مزيداً من الإنجازات العالمية، حيث اجتمعت وللمرة الأولى عالمياً، 192 دولة على أرض اكسبو 2020 دبي، في ظروف بالغة الدقة، في المسيرة الإنسانية، لقد قدمنا للعالم معايير جديدة للنجاح والتميز".

واختتم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي والمفوض العام لإكسبو 2020 دبي بالقول: "إننا اليوم، ندخل مرحلة جديدة من الانجازات، يدفعنا في ذلك، إيماننا بقدرات أبناءنا وحكمة قادتنا، وبتمسكنا بقيم الأخوة الإنسانية، نمد أيدينا إلى شعوب العالم أجمع، لنعمل معاً، على تحقيق الازدهار والرخاء، وبث الأمل في نفوس الجميع. نقول: إننا ننطلق إلى الخمسين عاماً القادمة، وفي قلوبنا العزم، وفي عقولنا الفكر المستنير، مستعينين في ذلك، بعون الله لنا، وسنرددها دائماً وأبداً: حصّنتك باسم الله يا وطن".

وفي ختام الاحتفال الرسمي قدم مجموعة من طلبة المدارس عرضا فنيا في حب الوطن لاقى استحسان الحضور والزوار.