«ويز إير أبوظبي» تطرح 10 آلاف تذكرة احتفالاً بيوم الاتحاد الخمسين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية، توفير 10 آلاف تذكرة بـ99 درهماً للتذكرة على رحلات مختارة من أبوظبي وذلك في إطار احتفالاتها المتواصلة بيوم الاتحاد الخمسين.



ويتوفر هذا العرض على الموقع الإلكتروني wizzair.com وعبر التطبيق الخاص بالشركة والمتوفر باللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت هبة خليل، مدير أمن الطيران والشؤون الحكومية في «ويز إير أبوظبي»: فخورة بكوني أول إماراتية تعمل في شركة ويز إير أبوظبي، وأفخر بما حققته خلال السنوات الماضية وأن أكون شريكاً مهماً لنمو هذا القطاع.

وأشارت إلى أن ‏الاحتفالات بيوم الاتحاد الخمسين 50 سنة تعكس مدى الشغف بتحقيق المزيد من الازدهار والمجد للوطن، مؤكدة أن الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة استطاعت أن ترتقي بقطاع الطيران لتصبح واحدة من أهم مراكز الطيران حول العالم، وأصبحت وجهة رائدة لمشاركة الخبرات ورسم ملامح مستقبل القطاع نظراً لما استطاعت أن تنجزه خلال الفترة السابقة، حيث نجحت بتحويل التحديات التي واجهها القطاع إلى فرص كبيرة.

وكانت «ويز أير أبوظبي» أعلنت في وقت سابق في إطار استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني عن تقديم خصم 50% على جميع الوجهات التي توفرها الشركة من أبوظبي، إلى جانب إطلاق مسابقة تصوير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ستقوم باختيار أفضل 50 صورة يقدمها المشاركون، ويحصل الفائزون على تذاكر سفر مع عودة إلى الوجهة التي يختارونها ضمن الشبكة الحالية التي توفرها «ويز إير أبوظبي». ويمكن للراغبين بالمشاركة نشر الصور على صفحاتهم مع استخدام الوسم #UAE50WithWIZZ وذكر حساب @Wizzair، حيث سيتم اختيار الصور وإعادة نشرها على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لـ«ويز إير».