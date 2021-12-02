بث مباشر.. الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق في الخامسة والنصف من مساء الخميس فعاليات الاحتفال الرسمي بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتركز الاحتفالات، التي تقام في منطقة حتا التاريخية الخلابة، على العلاقة بين الإنسان ووطنه من خلال إبراز الجوانب المتعلقة بالبيئات الزراعية والصحراوية والجبلية والبحرية لدولة الإمارات، إضافة إلى حكايات تروى لأول مرة عن شخصيات متميزة، من بينها نساء بارزات، كان لهن دورا في تاريخ الإمارات.

ويعد موقع حتا موقعا استراتيجيا حيث يبعد بمسافة مماثلة من جميع الإمارات السبعة، كما تتميز حتا بموقعها التاريخي الرائع وبصفتها وجهة سياحية نابضة بالحياة تمتاز بمناظرها الخلابة وما تتخلله من سدود وبحيرات ووديان تحيط بها الآثار التاريخية التي تروي حكاية المكان.

وبدأت الاستعدادات للاحتفالات في منطقة حتا منذ أكثر من 142 يوماً، حيث عمل أكثر من 1400 فرد من أكثر من 100 جنسية بشكل مستمر لما يقرب من مليون و500 ألف ساعة في الموقع، إذ يقام الاحتفال على مسرح عائم وسط سد حتا وربوع المناظر الطبيعية الخلابة، باستخدام أحدث التقنيات.

ويشمل العرض تقنيات متطورة لم تستخدم من قبل، فعلى سبيل المثال تستخدم عروض الألعاب النارية هذا العام تكنولوجيا طائرات "الدرون" لرفع الألعاب النارية إلى ارتفاعات كبيرة في الهواء مع تقليل استخدام المواد المفرقعة مما يخلق أشكالاً بصرية جديدة مبهرة. كما يتم استخدام إسقاطات ضوئية في الهواء عبر فواصل مائية لتقديم تجربة مسرحية عائمة للجمهور في سد حتا وبين جبال الحجر.

أما موسيقى الحفل، فهي مزيج من الموسيقى الإماراتية التقليدية مع الموسيقى العالمية، وتشمل عروض الأوركسترا وفنون "الندبة والرواح"، وفنون شعبية مثل العيالة والحربية وغيرها، فضلاً عن الأشعار والقصائد التي لها دور بارز خلال الاحتفال لمكانتها المميزة في الثقافة الإماراتية.

واستوحى المصممون الهوية الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، من مختلف المواد الأرشيفية مثل الطوابع البريدية، والتسجيلات التلفزيونية، والرسائل الاحتفالية المنشورة في الصحف، وحتى لافتات الشوارع والزينة في شتى بقاع الدولة حيث تسلط الهوية الرسمية لعيد الاتحاد الخمسين الضوء على رموز الثقافة الإماراتية.

ويمكن للجمهور في جميع أنحاء الإمارات متابعة الاحتفال الرسمي على الهواء مباشرة ابتداءً من الساعة 5:30 مساءً على الموقع الرسمي لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى جميع القنوات التلفزيونية المحلية.

ويمكن مشاهدة الاحتفال على الرابط الآتي: