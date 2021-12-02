شكرا لقرائتكم خبر عن قطار "حياة كريمة" يواصل إنجازاته فى قرى ونجوع الجمهورية برعاية الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير قطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكل جدية في مختلف محافظات مصر وبصورة يومية يتم العمل فى المشروعات القومية لدعم قرى وكفور ونجوع المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتواصل محافظات مصر جهودها لتنفيذ المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس السيسى لتطوير الريف والبدء بـ1500 قرية الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة" من خلال إقامة مشروعات "غير مسبوقة" فى مجالات البنية التحتية ومشروعات الخدمات ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل إضافة إلى تطوير منازل الفئات الفقيرة والتدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية من أجل توفير الخدمات التى يحتاجها الأهالى وتنمية هذه القرى بشكل مستدام.

وجاءت مشروعات مبادرة حياة كريمة بمختلف محافظات الجمهورية حول تنمية الريف المصري.

1- محافظة الإسكندرية

§ 3 وحدة محلية - 3 قرية تابعة- 46 كفر عزبة نجع تابع

§ عدد المراكز 1 برج العرب

§ عدد المشروعات 81 مشروع

§ إجمالي الاستثمارات 3 مليار جنيه

§ عدد المستفيدين 150.000

2- محافظة سوهاج

§ 37 وحدة محلية – 181 قرية تابعة – 1123 كفر عزبة نجع تابع

§ عدد المراكز الحالية 7 طما، ساقلته، المنشاه، دار السلام، جرجا، البلينا

§ عدد المشروعات 1238 مشروع

§ اجمال الاستثمارات 45 مليار

§ عدد المستفيدين 4.000.000

3- محافظة دمياط

§ 12 وحدة محلية- 28 قرية تابعة – 219 كفر عزبة نجع تابع

§ عدد المراكز الحالية 1 كفر سعد

§ عدد المشروعات 900 مشروع

§ اجمالي الاستثمارات 4 مليار جنيه

§ عدد المستفيدين 230.000

§

4- محافظة الأقصر

§ 13 وحدة محلية- 34 قرية تابعة – 258 كفر عزبة نج تابع

§ عدد المراكز الحالية 2 اسنا، ارمنت

§ عدد المشروعات 500 مشروع

§ اجمالي الاستثمارات 9 مليار جنيه

§ عدد المستفيدين 656.000

5- محافظة المنيا

§ 32 وحدة محلية- 192 قرية تابعة- 765 كفر عزبة نجع تابع

§ عدد المراكز الحالية 5 العدوة، مغاغة، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس

§ عدد المشروعات 1800 مشروع

§ اجمالي الاستثمارات 23 مليار جنيه

§ عدد المستفيدين 3.000.000

6- محافظة الدقهلية

§ 8 وحدة محلية- 18 قرية تابعة- 276 كفر عزبة نجع تابع

§ عدد المراكز الحالية 1 شربين

§ عدد المشروعات 220 مشروع

§ اجمالي الاستثمارات 3.2 مليار جنيه

§ عدد المستفيدين 450.000

7- محافظة القليوبية

§ 9 وحدة محلية – 36 قرية تابعة – 148 كفر عزبة نجع تابع

§ عدد المراكز الحالية 1 شبين القناطر

§ عدد المشروعات 212 مشروع

§ اجمالي الاستثمارات 3 مليار جنيه

§ عدد المستفيدين 560.000

8- محافظة الجيزة

§ 11 وحدة محلية

§ 42 قرية تابعة

§ 90 كفر عزبة نجع تابع

§ عدد المراكز الحالية 2 أطفيح والصف

§ عدد المشروعات 1136 مشروع

§ عدد المستفيدين مليون

9- أسوان

§ 31 وحدة محلية

§ 100 قرية تابعة

§ 315 كفر وعزبة وتابع

§ عدد المراكز الحالية 3 ادفو. كوم امبو. نصر النوبة

§ عدد المشروعات 745

§ إجمالي الاستثمارات 15 مليار جنيه

§ عدد المستفيدين مليون

10- الوادي الجديد

§ 1 وحدة محلية

§ 25 قرية تابعة

§ 3 كفر وتابع وعزبة

§ عدد المراكز الحالية 1 الفرافرة

§ عدد المشروعات 188 مشروع

§ إجمالي الاستثمارات 3.5 مليار جنيه

§ عدد المستفيدين 70 ألف

11- كفر الشيخ

§ 5 وحدة محلية

§ 18 قرية تابعة

§ 187 كفر وتابع وعزبة

§ عدد المراكز الحالية 1 مطوبس

§ عدد المشروعات 588 مشروع

§ إجمالي الاستثمارات 6 مليار جنيه

§ عدد المستفيدين 366 ألف

12- أسيوط

§ 35 وحدة محلية

§ 149 قرية تابعة

§ 894 كفر عزبة نجع تابع

§ عدد المراكز الحالية 7 ديروط، منفلوط، الفتح، أبنوب، أبو تيج، ساحل سليم، صدفا

§ عدد المشروعات 1500 مشروع

§ إجمالي الاستثمارات 25 مليار جنيه

§ عدد المستفيدين 2.6 مليون

13- الشرقية

§ 10 وحدة محلية

§ 41 قرية تابعة

§ 749 كفر وعزبة ونجع تابع

§ عدد المراكز الحالية 1 الحسنية

§ عدد المشروعات 656 مشروع

§ إجمالي الاستثمارات 7 مليار جنيه

عدد المستفيدين 700 ألف

14- المنوفية

§ 20 وحدة محلية

§ 81 قرية تابعة

§ 323 كفر وعزبة ونجع تابع

§ عدد المراكز الحالية 2 أشون والشهداء

§ عدد المشروعات 4878

§ إجمالي الاستثمارات 10 مليار جنيه

§ عدد المستفيدين 1.350 مليون

15- محافظة بنى سويف

§ 12 وحدة محلية

§ 66 قرية تابعة

§ 218 كفر عزبة نجع تابع

§ عدد المراكز الحالية 2 ببنا ناصر

§ عدد المشروعات 1616

§ إجمالي الاستثمارات 12 مليار

§ عدد المستفيدين 900 ألف

16- محافظة البحيرة

§ 42 وحدة محلية

§ 241 قرية تابعة

§ 3800 كفر عزبة نجع تابع

§ عدد المراكز الحالية 6 دمنهور، حوش عيسى، أبو المطامير، كفر الدوار، أو حمص، وأدى النطرون

§ عدد المشروعات 8180

§ إجمالي الاستثمارات 44 مليار

§ عدد المستفيدين 3.2 مليون

17- محافظة قنا

§ 19 وحدة محلية

§ 86 قرية تابعة

§ 769 كفر عزوبة نجع تابع

§ عدد المراكز الحالية 5 أبو تشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قوص

§ عدد ال مشسروعات712

§ إجمالي الاستثمارات 31 مليار جنيه

§ عدد المستفيدين 1.5 مليون.

18- محافظة الإسماعيلية

4 وحدة محلية – 12 قرية تابعة- 37 كفر عزبة نجع تابع

عدد المراكز الحالية 1 القنطرة شرق

عدد المشروعات 106 مشروع

اجمالي الاستثمارات 1.3 مليار جنيه

عدد المستفيدين 80.000

19- محافظة الغربية

9 وحدة محلية – 54 قرية تابعة- 88 كفر عزبة نجع تابع

عدد المراكز الحالية 1 زفتي

عدد المشروعات 712 مشروع

اجمالي الاستثمارات 3.9 مليار جنيه

عدد المستفيدين 600.000

20- محافظة الفيوم

20 وحدة محلية- 69 قرية تابعة- 605 كفر عزبة نجع تابع

عدد المراكز الحالية 2 يوسف الصديق، إطسا

عدد المشروعات 686 مشروع

اجمالي الاستثمارات 10 مليار جنيه

عدد المستفيدين 1.250.000