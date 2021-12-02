شكرا لقرائتكم خبر عن صناعه النواب تفتح ملف تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، إجتماعيين يوم الأحد المقبل، تفتح خلاله ملف تخفيف عبء الضريبة العقارية علي الصناعة كأحد الاطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية .

وحسب جدول الأعمال تناقش اللجنة في إجتماعها الثاني ذات اليوم خطة الـ 100 إجراء التي وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضي، وذلك بحضور الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ).

يشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت عدد من الاختصاصات للجنة الصناعة، وفي مقدمتها الخطة العامة للإنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها، والجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى.

يأتي ذلك إلي جانب اختصاصاها وسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف، ورفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة، فضلا عن العلاقات الصناعية، والتشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة، الجوانب المتعلقة بالصناعة فى الملكية الفكرية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة.