مؤسسة مساجد تعلن تفاصيل تطوير مسجد الإمام الحسين - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

كشف الدكتور نيازي سلام، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساجد، خطة المؤسسة في مشروع تطوير مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، مؤكدا أن المؤسسة تسعى لأن يكون مسجد الإمام الحسين هو "الحرم المصرى".

وأضاف أن المشروع يعد باكورة عمل المؤسسة وتهدف من خلاله إلى تطوير ورفع كفاءة والحفاظ على مساجد آل البيت في مصر والتي سوف يتم العمل عليها تباعًا، ويجرى حاليا الانتهاء من التصور النهائي للتطوير الذي سوف يشمل المسجد والساحة الخارجية وكذلك تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد حيث يدخل ضمن مشروع القاهرة الفاطمية الذي تقوم به الدولة.

وأضاف سلام فى مؤتمر صحفي اليوم، للإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مسجد الإمام الحسين، أن المشروع مرتبط بتطوير القاهرة الفاطمية، نستهدف رصد 150 مليون جنيه لتطوير مسجد الإمام الحسين، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الأوقاف لتطوير المسجد ثم نتولى النظافة والصيانة بالمسجد.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساجد، أنه تم بالفعل البدء فى المشروع فور توقيع البروتوكول، مؤكدا أنه سيتم تعميم الفكرة بعد ذلك بجميع مساجد آل البيت، لافتا إلى أن البروتوكول يهدف، إلى أن تساهم مؤسسة مساجد للتطوير بمبلغ 150 مليون جنيه مبدئيا في عملية التطوير التي ستشمل كافة أرجاء المسجد من أرضيات وحوائط وأسقف كذلك معالجة الاساسات و التربه المحيطة بالمسجد.

وتابع سلام:" بالإضافة إلى تحديث كافة الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وتزويد المسجد داخليا وخارجيا بأحدث أنظمة الصوت كما أن مؤسسة مساجد ستكون مسؤولة عن التشغيل والصيانة والنظافة بمسجد الحسين رضي الله عنه بعد انتهاء أعمال التطوير وذلك باستخدام الأساليب الحديثة والمتقدمة في التحكم في أنظمة ومرافق المسجد والوصول إلى أعلى معدلات الحفاظ على معدلات التشغيل داخله".

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مساجد، أنه سيتم تطبيق أعلى معايير النظافة المعمول بها عالميًا والتي تساهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتحافظ على الصحة العامة.