الكرملين عن إعلان أوكرانيا نيتها لاستعادة القرم: "تهديد مباشر" لروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ف ب):

اعتبر الكرملين الخميس، أن إبداء أوكرانيا نيتها لاستعادة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014 يُعد "تهديداً مباشراً" لها، وسط توترات بلغت ذروتها بين البلدين.

وصرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "نرى ذلك كتهديد مباشر موجّه إلى روسيا"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأوكراني في البرلمان والتي أكد فيها أن "عودة شبه جزيرة القرم يجب أن تكون الهدف الرئيسي وفلسفة أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف "مثل هذه الصياغة تعني أن نظام كييف ينوي استخدام كل الاحتمالات المتاحة، بما في ذلك القوة، من أجل التعدي على المنطقة الروسية".

وأمس الأربعاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كييف أرسلت 125 ألف جندي وضابط إلى دونباس، أي ما يعادل نصف أفراد الجيش الأوكراني.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أعلن أن شبه جزيرة القرم تعد "جزءا من روسيا إلى الأبد"، وذلك خلال احتفاله بـ"يوم الوحدة الوطنية" برحلة إلى القرم الشهر الفائت.

وضمّت روسيا القرم من أوكرانيا عام 2014، في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي للكرملين، في خطوة اعتبرتها الدول الغربية غير شرعية.