هل تهدد "جنرال موتورز" مشروع السيارة الكهربائية في "النصر للسيارات"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن تصنيع شركة جنرال موتورز لسيارة كهربائية في مصر، لا يؤثر سلبًا على مشروع إحياء شركة النصر للسيارات، التابعة للوزارة.

ووقعت شركة جنرال موتورز والمنصور للسيارات التابعة لمجموعة منصور، مذكرة تفاهم، لإنتاج السيارات الكهربائية محليا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد منصور لرويترز، إنه سيتم تقييم متطلبات الإنتاج، وحجم المبيعات، والحوافز المعروضة، وإعداد دراسة لتقديمها إلى الحكومة في غضون الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن هذا الاتفاق "يزيد من التنافس في السوق المحلي"، مشيرًا إلى أن شركة النصر للسيارات مستمرة في البحث عن شريك لإنتاج سيارة كهربائية في مصر.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مع قيادات شركتي جنرال موتورز ومجموعة منصور، في إطار خطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات في مصر.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تستعد لإطلاق «استراتيجية صناعة السيارات في مصر»، وإعلانها قبل نهاية العام الجاري، والتي ستمنح مجموعة من الحوافز الاستثمارية، لدعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، قالت في بيان الشهر الماضي، إنه تم إصدار تسعيرة الكهرباء وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.

كما حصلت الوزارة، على موافقة وزارة المالية على تقديم دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا.

وأوضحت الوزارة، أنه بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق إعداد خريطة بالمواقع المرشحة لإنشاء شبكة تتضمن 3000 محطة شحن عامة في عدد 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال عامين، ومن المتوقع الاستقرار على المواقع النهائية خلال شهر ديسمبر لبدء تنفيذها من خلال شركة يساهم فيها ويديرها القطاع الخاص.