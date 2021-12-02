سرقُه وخنقه.. عامل يقتل مزارعًا في القليوبية والمحكمة تقضي بإعدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد أبو دنيا، بإحالة أوراق "م.م.ز" 33 عامًا، عامل بمصنع كرتون، لمفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل مزارع، وحددت جلسة 23 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة مزارع مقتولًا داخل حظيرة مواشى بإحدى الأراضي الزراعية بمنطقة عزبة الأبيض التابعة لمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

بالانتقال ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "فوزي.ب"، 58 عامًا، مزارع، ويوجد آثار خنق حول الرقبة بواسطة حبل عثر عليه بجوار الجثة.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م.م.ع"، 33 عامًا، عامل بمصنع كرتون، وأنه خنق المجني عليه بحبل واستولى على 3 رؤوس ماشية وعربة كارو وفر هاربًا.

بضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى التحفظ على المضبوطات وأحيل المتهم للمحاكمة الجنائية، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.