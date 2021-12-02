بينيت يهنئ الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين: مزيدًا من الازدهار والتعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، دولة الإمارات، بعيد الاتحاد الخمسين، متمنيا لقيادتها وشعبها مزيدا من الازدهار.

وغرّد بينيت عبر تويتر: "أهنئ قيادة دولة الإمارات وشعبها بمناسبة حلول اليوبيل الذهبي ليومهم الوطني، وأتمنى أن الخمسين عاما القادمة ستحقق لكم المزيد من الازدهار وستعزز التعاون بين بلدينا".

ويحتفل الإماراتيون وقلوبهم تفيض بمشاعر الولاء والوفاء والامتنان والتقدير وهم يستذكرون جهود الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم قائد الوحدة وباني نهضة الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس الاتحاد يوم 2 ديسمبر عام 1971.

وشكّل الاتحاد انطلاقة النهضة الحقيقية وبدء مسيرة الإنجازات لدولة الإمارات في مختلف المجالات.