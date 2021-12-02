روسيا تعتقل 3 جواسيس أوكرانيين

أعلنت أجهزة الأمن الروسية الخميس أنها اعتقلت ثلاثة جواسيس أوكرانيين كان أحدهم يحضر «لهجوم» بالمتفجرات، وذلك في أوج التوتر بين البلدين.

لم توضح الأجهزة في أي مناطق أو تاريخ اعتقال هؤلاء الأوكرانيين.

بحسب بيان صادر عن أجهزة الأمن الروسية فإن اثنين منهم «وصلوا إلى روسيا لجمع معلومات والقيام بتسجيلات فيديو وصور لمنشآت ذات أهمية استراتيجية حيوية وبنى تحتية للنقل».

وأضاف أنه «تم العثور في السيارة التي كانوا يستخدمونها على مسدس وسلاح آلي، وكذلك على معدات حماية شخصية».

بحسب أجهزة الأمن فإن هذين الرجلين «اعترفا بتجنيدهما» من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية لقء عشرة آلاف دولار.

وتابعت أن الشخص الثالث «اعتقل متلبسًا بالجنحة مع وسائل تخريب فيما كان متوجهًا إلى مسرح الجريمة».

وقال البيان إن هذا الأخير أوقف، وكانت بحوزته عبوتين ناسفتين تعادلان 1.5 كلغ من المتفجرات. وأشار إلى أنه «عبر بشكل غير شرعي الحدود الروسية»، وكان يفترض أن يقوم «بتجهيز مخابئ» بالمتفجرات.

تعلن روسيا بانتظام عن اعتقال أشخاص تعتبرهم جواسيس أو «مخربين» يعملون لحساب أوكرانيا لا سيما في القرم شبه الجزيرة التي ضمتها في 2014.

يأتي الإعلان عن اعتقال الأوكرانيين الثلاثة الخميس في أوج توتر بين البلدين، حيث قالت كييف إنها تخشى اجتياحًا وشيكًا، فيما تواجه موسكو اتهامات بحشد قوات على الحدود.

تنفي روسيا أي نوايا حربية وتتهم بدورها أوكرانيا بتشكيل «تهديد» لها وحلف الأطلسي بالسعي إلى التوسع حتى حدودها.