مناورات بحرية مشتركة بين مصر وروسيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 01:17 مساءً - منذ ساعتين

أكد المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، عن مشاركة مجموعة من سفن حربية من هذا الأسطول تنجز رحلتها إلى ميناء الإسكندرية للمشاركة في التدريبات البحرية الروسية- المصرية المشتركة.

وأضاف المكتب الصحفي: “ستدخل السفن الروسية إلى الميناء المصري بشكل رسمي في 3 ديسمبر. وتضم المجموعة البحرية الروسية، الفرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش على سطحها مروحية، وسفينة الدورية دميتري روغاتشيف، وقاطرة الإنقاذ SB-742”.

وستجري المناورات التي تحمل اسم “جسر الصداقة -2021″، في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر في القسم الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، في منطقة خليج الإسكندرية.

يشار إلى أن مناورات “جسر الصداقة” الروسية ـ المصرية تقام منذ عام 2015 . وجرت في عام 2020 في البحر الأسود، بدخول السفن المشاركة إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي.

وتشمل المناورات إجراء القوات المشتركة للبلدين تدريبات لإعادة الإمداد في البحر، وتفتيش السفن المشبوهة وتقديم المساعدة لسفينة تعرضت للغرق ومحاولات الإنقاذ.

يذكر أن البحر الأسود عبارة عن بحر داخلي يقع بين الجزء الجنوبي الشرقي لأوروبا وآسيا الصغرى ويتصل بالبحر المتوسط عن طريق مضيق البوسفور التركي وبحر مرمرة.

ويتعين على البحرية المصرية المرور عبر مضيق البوسفور وبحر مرمرة للوصول إلى البحر الأسود، حيث ستمر السفن الحربية المصرية قرب إسطنبول المطلة على البحر المتوسط والواقعة على مدخل مضيق البوسفور الذي تتحكم فيه تركيا بشكل كبير.