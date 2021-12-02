بالفيديو: الصحة تتوقع دخول العراق بموجة وبائية رابعة

عادت المخاوف من دخول البلاد بالموجة الوبائية الرابعة الى الواجهة من جديد لاسيما بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تعرف بـ أوميكرون، وذلك وسط تاكيدات بأن الملاكات الصحية على اتم الاستعداد للتصدي لهذه الموجة الجديدة.

احتمالية دخول البلاد بالموجة الوبائية الرابعة، خاصة بعد تسجيل اصابات بعدد من دول العالم في قارة افريقيا وكذلك اوربا بالمتحور الجديد الذي يعرف بـ اوميكرون، هذا ما تحدثت به وزارة الصحة التي دعت بدورها الى ضرورة اخذ اللقاحات وتطبيق جميع الشروط الصحية التي تقلل من خطر الاصابة.

وفي خضم الحديث عن المتحور الجديد اوميكرون فلا تزال المؤسسات الصحة المحلية وحتى منظمة الصحة العالمية غير قادرة على تشخيص اعراضه حتى الان للوقوف على مدى خطورته مما دفع الكثير من المختصين الى الدعوة لرفع حالة التأهب لردع خطر هذا الفايروس.



اذن من متحور الى اخر فيروس كورونا مايزال بطور التطورات الجينية التي تسبب خطر على ارواح الكثيرين امر اثار المخاوف لدى الاوساط الشعبية في حال دخول البلاد بموجة وبائية اخرى لربما تكون هي الاشد من سابقياتها بجسب معنين.