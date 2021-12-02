مدير مركز "غاماليا" يحدد اللقاحات التي يمكن استخدامها في آن واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" العلمي، إنه يمكن استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" مع اللقاح الأنفي ضد فيروس كورونا، في نفس الوقت.



وأضاف الخبير القول: "لن يضر ذلك بجسم الإنسان بتاتا".

في منتصف أكتوبر الماضي، أصبح معروفا أن وزارة الصحة الروسية سمحت بتنفيذ التجارب السريرية المتعلقة باستخدام البخاخ الأنفي الروسي

SPRAY 08-Gam-COVID-Vac-2021 من مجموعة "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشار غينتسبورغ، إلى أنه يتم اكتشاف أية آثار جانبية للبخاخ الأنفي المذكور.

ووفقا للمختصين في مركز "غاماليا"، لا يترافق "التطعيم" بهذا اللقاح الأنفي بأي ألم أو شعور غير مريح، وهو يهدف إلى إنشاء حاجز إضافي في شكل مناعة في الجهاز التنفسي العلوي.

في نهاية شهر نوفمبر، تمت إعادة تطعيم الرئيس فلاديمير بوتين، باستخدام "سبوتنيك لايت"، وبعد بضعة أيام تم تطعيمه بلقاح أنفي.

وأكد الرئيس بوتين بعد ذلك، أنه لم يشعر بأي إزعاج خلال ذلك.