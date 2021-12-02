أوكرانيا تطلب حزمة إجراءات لردع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن بلاده مستمرة في المطالبة بحزمة إجراءات لردع روسيا.



وقال وزير الخارجية الأوكراني، خلال لقاء جمعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: "لا نية لدينا لاستفزاز روسيا".

وفي سياق متصل، عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن القلق الشديد إزاء موقف روسيا العدائي تجاه أوكرانيا".

واتّهم بلينكن موسكو، في ختام اجتماع للناتو في ريغا، بحشد "عشرات آلاف (من عناصر) القوات القتالية الإضافية" قرب الحدود، عشية لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في السويد.

وقال بلينكن: "نحن قلقون للغاية إزاء الأدلة التي تُثبت أن روسيا خطّطت لأفعال عدائية كبيرة ضد أوكرانيا، خططٌ تشمل جهودًا بهدف زعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل وكذلك عمليات عسكرية واسعة النطاق".

وأضاف: "لا نعرف ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قرارًا بشأن الغزو.. نعرف أنه بصدد بناء القدرة على القيام بذلك بسرعة، إذا قرر ذلك".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن "الدبلوماسية هي الطريقة المسؤولة الوحيدة لحل هذه الأزمة المحتملة".

وتابع: "لقد قلنا بوضوح للكرملين إننا سنردّ، خصوصًا من خلال سلسلة تدابير اقتصادية ذات تأثير كبير كنّا قد امتنعنا عن استخدامها في الماضي".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يدقّ حلفاء كييف الغربيون ناقوس الخطر بسبب تعزيزات جديدة للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا واحتمال تنفيذ موسكو غزو.

وتنفي موسكو التي ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014 والمتّهمة بدعم انفصاليين يقاتلون كييف، التحضير لهجوم واتّهمت حلف الأطلسي بتأجيج التوترات.