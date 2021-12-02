12 قتيلا من حركة الشباب الإرهابية بمقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتلت قوات الأمن الصومالية، الخميس، 12 إرهابيا من حركة "الشباب" في عملية أمنية خاصة بالعاصمة مقديشو.



ونفذ العملية جهاز المخابرات الوطني الذي قال، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "استهدفت عملية خاصة خلية إرهابية مكونة من 15 مسلحا من حركة الشباب يعملون على زعزعة الأمن في العاصمة مقديشو".

وأوضح الجهاز أنه "تمت تصفية 12 إرهابيا"، لكنه لم يوضح مصير العناصر الثلاثة الأخرى، وهل تم القبض عليهم أو تمكنوا من الفرار.

ولم يكشف جهاز المخابرات معلومات إضافية عن الخلية الإرهابية والعملية الأمنية.

كما لم يحدد جهاز المخابرات الوطني المناطق التي نفذت فيها العملية.

وتكثف أجهزة الأمن الصومالية في الفترة الراهنة العمليات الأمنية ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في وقت تنفيذ فيه الأخيرة عمليات إرهابية بين الحين والآخر تستهدف الأمن والمدنيين.