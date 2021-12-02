شخص يدخل خلسة لمقر البرلمان البريطاني... وشرطة لندن تتحرّك

لندن (أ ف ب)

أعلنت الشرطة البريطانية الأربعاء أنّها أوقفت رجلاً بشبهة دخوله خلسة مقرّ البرلمان في وستمنستر بالعاصمة لندن، في إنذار أمني يأتي في أعقاب هجومين «إرهابيين» شهدتهما المملكة المتحدة في الشهرين الماضيين.

وقالت الشرطة في بيان «ألقي القبض على رجل ووضع قيد التوقيف عند كاريدج غيت» إحدى بوابات المقرّ، بشبهة دخوله خلسة إلى موقع محميّ، مشدّدة على أنّ الواقعة ليست ذات طابع «إرهابي».

وتأتي الواقعة بعد هجومين صنّفتهما الشرطة إرهابيين هما انفجار سيارة أجرة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في ليفربول قتل خلاله المهاجم، ومقتل النائب ديفيد أميس طعناً بسكين في تشرين الأول/أكتوبر خلال لقائه ناخبيه.

ورفعت السلطات مستوى التهديد الإرهابي إلى «خطير» بعد هجوم ليفربول، علماً بأنّ هذه الدرجة هي الرابعة على مقياس تصاعدي من خمس درجات.