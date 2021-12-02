زعيم كوريا الشمالية يحذر من "صراع هائل".. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس أن كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية قال إن بلاده يجب أن تستعد لخوص "صراع هائل" العام القادم لتواصل تحقيق تقدم في مجالات من بينها الدفاع والزراعة والتشييد.



وأدلى كيم بهذه التصريحات أمس الأربعاء في اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، والذي قرر عقد اجتماع لكامل أعضاء اللجنة المركزية الشهر القادم.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية عن كيم قوله إنه فيما لا تزال البلاد تواجه صعوبات اقتصادية أحرز الحزب نجاحا في الضغط من أجل تحقيق الأهداف السياسية وتنفيذ الخطة الاقتصادية الخمسية التي كشف النقاب عنها في مطلع العام.

وقال كيم "من الأمور المشجعة للغاية التغيرات الإيجابية التي تحققت في مجمل شؤون الدولة بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة والدفاع الوطني كما يتجلى في الإدارة المستقرة لاقتصاد الدولة والنجاح الكبير الذي تحقق في قطاعي الزراعة والتشييد".

وتابع قائلاً "العام المقبل سيكون عاما مهما ويجب علينا أن نخوض صراعاً هائلاً جداً مثلما فعلنا هذا العام".