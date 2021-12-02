محمد بن زايد في عيد الاتحاد الخمسين: نعتز بما حققناه وطموحاتنا لا حدود لها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بعيد الاتحاد الخمسين للإمارات.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر "تويتر": "نعتز بما حققناه خلال العقود الماضية ونواصل مسيرة الإنجازات بإصرار أكبر وإرادة أقوى وطموحات لا حدود لها".

وتحتفل الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، اليوم، في وقت تسارع فيه الخطى لتنفيذ "مبادئ الخمسين" الهادفة لتقوية الاتحاد وتعزيز ريادته وتخليد قيمه.

ويحتفل الإماراتيون وقلوبهم تفيض بمشاعر الولاء والوفاء والامتنان والتقدير وهم يستذكرون جهود الآباء المؤسسين وعلى رأسهم قائد الوحدة وباني نهضة الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في تأسيس الاتحاد يوم 2 ديسمبر عام 1971.

وشكل الاتحاد انطلاقة النهضة الحقيقية وبدء مسيرة الإنجازات لدولة الإمارات في مختلف المجالات.