وكالة: روسيا تعلن القبض على 3 عملاء لمخابرات أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الروسية، صباح الخميس، القبض على ٣ عملاء لمخابرات أوكرانيا على أراضيها.



كما وجهت موسكو اتهاما لأحد الموقوفين بالتخطيط لهجوم بقنبلة في الأراضي الروسية، وفق ما نقلته وكالة انترفاكس الروسية.

وقالت الوكالة إن الشخصين الآخرين المحتجزين، يشتبه في قيامهما بجمع معلومات استخباراتية حول مواقع استراتيجية في روسيا.

وتأتي هذه الاعتقالات وسط مخاوف أوكرانية وغربية من حشد للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.