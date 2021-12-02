سعر الذهب اليوم الخميس يتراجع في مصر مع بداية التعاملات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر في الساعات الأولى من التعاملات بشكل طفيف، وهبط الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه أمس، بسبب تراجع المعدن عالميا.

وكانت حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط منذ بداية تداولات الأسبوع الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 522 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر عيار 18 إلى نحو 672 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر عيار 21 إلى نحو 784 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر عيار 24 إلى نحو 896 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6272 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1775 دولارا للأوقية، بتراجع 0.37%، في الساعة 10:18 صباحا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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