فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، إعادة فتح بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بعد الهدوء النسبي في سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارات الميناء المختصة بدأت بإدخال السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقًا لأولوية تراكيها.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

وأشار إلى أنه يجري متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وبحسب شركة الصرف الصحي، يتراوح ارتفاع أمواج البحر بين 3 إلى 5 أمتار، وسرعة الرياح وصلت إلى 65 كيلو متر، وذلك قبل يومين من بدء نوة "قاسم".

وأصيبت فتاة، تبلغ من العمر 20 عامًا، بكسور ونزيف بعدما سقط عليها جزء خرساني من سور كورنيش الإسكندرية، أمس، وذلك بسبب ارتفاع أمواج البحر والعواصف.

كانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، نظرًا لارتفاع أمواج البحر وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار.