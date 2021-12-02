بالصور.. إصابة 5 طالبات وسائق سقطت بهم سيارة في ترعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد الطريق الزراعي السريع الشرقي "أسيوط- سوهاج" بدائرة مركز شرطة ساقلته حادث تصادم سيارتين "أجرة وميني فان"، وسقوط السيارة الأخيرة في الترعة المجاورة للطريق، ما نتج عنه إصابة 5 طالبات وسائق بكسور وجروح متفرقة بالجسد، جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم وسقوط سيارة تقل تلاميذ مدارس في ترعة مجاورة للطريق الزراعي السريع الشرقي دائرة مركز شرطة ساقلته ووجود مصابين.

انتقل إلى مكان الحادث اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، وأطقم الإنقاذ النهري، وجرى انتشال المصابين والسيارة من الترعة، وتبين أنه أثناء محاولة التخطي الخاطئ لسيارة ميكروباص أخرى "ميني فان" قيادة "كرم. م" 21 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده، وانحرف على السيارة التي تقل 5 تلاميذ ما تسبب في سقوطها بترعة سفلاق المجاورة.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الثانية باشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و"رودينا. ز" 14 عامًا طالبة، "عائشة. ز" 11 عامًا طالبة، "جويرية. ز" 9 أعوام طالبة، "أركيناز. م" 7 أعوام تلميذة، "روفيدة. م" 7 أعوام تلميذة، ويقيمن بناحية قرية الكتكاتة دائرة المركز بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

جرى ضبط قائد السيارة الأولى، وتبين أنه يدعى "محمد. ح" 41 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز، وأفاد قائدي السيارتين بما تقدم.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.