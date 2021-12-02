اليمن.. نزوح أكثر من 64 ألف شخص في مأرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تتفاقم الأزمة الإنسانية في المحافظة التي تضم أكثر من مليوني نازح، جراء استمرار المعارك بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، نزوح أكثر من 64 ألف شخص داخل أو إلى محافظة مأرب اليمنية التي تشهد معارك مستمرة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تحديث للوضع الإنساني نشره على موقعه، إن “أكثر من 64450 شخصا نزحوا في محافظة مأرب أو إليها بين يناير ونوفمبر من هذا العام بسبب الأعمال العدائية. ومن بين هؤلاء، نزح أكثر من 45450 شخصا منذ سبتمبر”.

وأضاف: “هناك حاجة إلى تمويل إضافي لاستدامة الاستجابة الإنسانية وتوسيع نطاقها في مأرب للأشهر الثلاثة القادمة”.

وذكر المكتب أنه “مع تصاعد الأعمال العدائية باتجاه مدينة مأرب.. فر أكثر من 16000 شخص من المناطق المتضررة من النزاع إلى أماكن أكثر أمانا في مأرب في نوفمبر وحده”.

وأكد أن “النزوح الجديد يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الحالية، ما يزيد بشكل كبير من الحاجة إلى المأوى والغذاء والمستلزمات المنزلية الأساسية والمياه والصرف الصحي والتعليم وخدمات الحماية، لا سيما للنساء والأطفال”.

وأشار إلى “أن من بين المتضررين حوالي 3500 مهاجر، تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء محافظة مأرب”.