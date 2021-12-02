مصر تعلق رحلاتها إلى كندا بسبب متحور “أوميكرون”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة “مصر للطيران” الحكومية عن تعليق رحلاتها من وإلى تورونتو الكندية بسبب متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها إنه “في ضوء التعليمات الصادرة بشأن توقف حركة الطيران بين القاهرة وتورنتو تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار المتحور أوميكرون، تعلن الشركة عن تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى تورنتو بكندا اعتبارا من فجر يوم غد الخميس 2 ديسمبر وحتى إشعار آخر”.

ودعت عملاءها المسافرين من وإلى تورنتو إلى مراجعة حجوزاتهم وتعديل مواعيد رحلاتهم.

وأعلنت السلطات الكندية الثلاثاء حظر دخول المسافرين من نيجيريا وملاوي ومصر وسط مخاوف بشأن انتشار متحور “أوميكرون” الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

وفرض اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا، معروف حاليا باسم “أوميكرون” على العالم واقعا جديدا بعد أن ساد الاعتقاد بقطع خطوات مهمة في محاربة الوباء. وعادت الدول لإغلاق أجوائها، مع إعلان عدد من الحكومات تجديد إجراءات التباعد الاجتماعي والتلويح بالعودة للإغلاق.