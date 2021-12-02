المكسيك تعتزم إنتاج لقاح محلي مضاد لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تعتزم المكسيك انتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، لتنضم المكسيك لعدة دول تعمل على تطوير اللقاحات المحلية.

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن بلاده قد تنجز الأعمال على تطوير لقاح محلي الصنع ضد فيروس كورونا في عام 2022.

وقال بوليز أوبرادور في خطاب له قدم فيه تقريرا عن أعمال الحكومة، يوم الأربعاء: “في العام المقبل إذا كان كل شيء جيدا، سيكون لدينا لقاح “باتريا”.

وكان العلماء المكسيكيون قد بدأوا بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح “باتريا” المحلي الصنع في أبريل الماضي.

وسجلت المكسيك 182 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا يوم الأربعاء، لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 294 ألفا و428 شخصا، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا 3.88 مليون شخص.

وخلال حملة التطعيم التي انطلقت في أواخر العام الماضي، تم إعطاء 132.63 مليون جرعة من اللقاحات، بما فيها الروسي “سبوتنيك V”. وتم تطعيم 65 مليون شخص بالكامل من فيروس كورونا.