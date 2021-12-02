إيران تعلق على محادثات فيينا.. هناك اتفاق في متناول اليد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2021 8:11 صباحًا

قالت إيران أن “اتفاقا جيدا” يمكن التوصل إليه في محادثات فيينا بينها وبين والقوى العالمية حول ملفها النووي، مشيرة إلى أن هذا الأمر مرتبط بإظهار الغرب “حسن نواياه”.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” إن “محادثات فيينا تعتبر أولوية جدية لرفع العقوبات” عن طهران.

وأضاف أن “المفاوضات الجادة بين الخبراء مستمرة، ونحن على اتصال يومي بكبير مفاوضي بلادنا علي باقري كني”.

وتابع: “هناك اتفاق جيد في متناول اليد إذا أظهر الغرب حسن النية”.

وأشار إلى أن طهران تسعى إلى حوار عقلاني ورصين وموجه نحو النتائج المرجوة.

وكانت الخارجية الإيرانية، قد قالت أن فريق التفاوض الإيراني بشأن الملف النووي وصل إلى فيينا لضمان رفع العقوبات، وأن ما يحدث في العاصمة النمساوية يركز على رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وفي تصريحات لوكالة أنباء “إيرنا”، قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة: “ما يحدث في فيينا يركز على رفع العقوبات..لا نقبل أي شيء أقل من هذا، ولا نتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق النووي”.

وأضاف زادة: “لا مكان في حوارنا لقضايا مثل المباحثات التدريجية والالتزامات الجديدة”.

وتابع قائلا: “الحكومة دخلت مباحثات فيينا بتصميم جاد مع وفد كامل الاستعداد للتأكد من أن ما يحدث في فيينا هو رفع العقوبات.. بالطبع إذا دخل الطرف الآخر فيينا بنية صحيحة لرفع العقوبات، بدلا من إضاعة الوقت والتمديدات والأعذار الطفولية، يمكننا القول إن المباحثات تسير على المسار الصحيح”.