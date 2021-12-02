الأسهم الأمريكية تسجل خسائر بعد رصد “أوميكرون”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تكبدت مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية خسائر جديدة ودخلت المنطقة الحمراء، بعد أن أكدت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية أول إصابة بمتحور “أوميكرون” بولاية كاليفورنيا.

وعند الإغلاق تراجع مؤشر “داو جونز” بنسبة 1.34% أو ما يعادل 462 نقطة، إلى مستويات 34021 نقطة.

كما مني مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بخسائر حادة بنحو 1.2% أو 54 نقطة، إلى مستويات 4513 نقطة.

وهبط مؤشر “ناسداك” المجمع بنحو 1.8% إلى مستويات 15254 نقطة.

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية، الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا المكتشف حديثا “أوميكرون”، بولاية كاليفورنيا.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن “المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية” تأكيدها رصد أول إصابة بالمتحور في كاليفورنيا.

وأوضحت المراكز أن الشخص المصاب بالمتحور المذكور عاد في 22 نوفمبر المنصرم من جنوب إفريقيا.

وكان أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، قال الثلاثاء إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت سلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا ستؤدي إلى مرض شديد، لكن المعلومات الأولية من جنوب أفريقيا تشير إلى أنها لا تؤدي إلى أعراض غير عادية.

وطالب الرئيس جو بايدن وإدارته الأمريكيين بانتهاز فرصة اللقاحات والجرعات التنشيطية، لكن تردد شريحة من السكان في التطعيم أحبط جهود السيطرة على انتشار الفيروس.