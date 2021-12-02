محادثات عسكرية سعودية أمريكية حول استقرار المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

التقى رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بقائد القوات البحرية المركزية الأمريكية، الفريق البحري تشارلز كوبر.

وذكرت وكالة “واس” السعودية الرسمية، مساء الأربعاء، أن الرويلي استقبل كوبر في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة، بحضور قائد القوات البحرية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، حسب الوكالة، “عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين القوات البحرية السعودية والأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة،والتعاون العسكري بين البلدين.”.

ويتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران، وتزايد الهجمات على السعودية من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بصورة حادة منذ أن شددت الولايات المتحدة العقوبات التي أعادت فرضها على إيران بصورة فردية بعد الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل له عام 2015.