الإفراج عن 280 مليون دولار من مساعدات أفغانستان المجمدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2021 8:12 صباحًا

وافق مجلس البنك الدولي على تحويل 280 مليون دولار من صندوق ائتماني خاص بأفغانستان مجمدة أمواله إلى وكالتي إغاثة لمساعدة البلاد، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين، الأربعاء.

ويهدف هذا التحويل إلى مساعدة أفغانستان على التغلب على آثار تداعي اقتصادها في أعقاب سيطرة حركة “طالبان” على الحكم وانسحاب الولايات المتحدة.

وأوضح المصدران أن الدول المانحة لصندوق إعادة إعمار أفغانستان الائتماني، الذي يديره البنك الدولي وعددها 31، لا بد وأن توافق على التحويل قبل أن يتسنى وصول الأموال إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

وأضاف المصدران أنه من المتوقع أن يلتقي المانحون غدا الجمعة.

وكانت مصادر مطلعة، قد قالت لوكالة “رويترز” إن البنك الدولي يضع اللمسات الأخيرة على اقتراح لتسليم ما يصل إلى 500 مليون دولار من أموال المساعدات المجمدة لأفغانستان إلى وكالات إنسانية.

وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط إن البنك الدولي لن يكون له رقابة على الأموال بمجرد تحويلها إلى أفغانستان، مضيفا: “يدعو الاقتراح البنك الدولي إلى تحويل الأموال إلى الوكالات الإنسانية لتابعة للأمم المتحدة وغيرها، دون أي رقابة أو إبلاغ، لكنه لا يتضمن شيئا عن القطاع المالي أو كيفية دخول الأموال إلى البلد”.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل مع البنك الدولي ومانحين آخرين بشأن كيفية استخدام الأموال، بما في ذلك لاحتمال دفع أجور أولئك الذين يعملون في “وظائف هامة للغاية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين”.

وتأسس الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان، في 2002 ويديره البنك الدولي، وهو أكبر مصدر تمويل للميزانية المدنية بأفغانستان التي يأتي تمويل أكثر من 70 في المئة منها من المعونات الأجنبية.

وأكد متحدث باسم البنك الدولي أن موظفي البنك وأعضاء المجلس التنفيذي يبحثون إعادة توجيه أموال الصندوق لوكالات الأمم المتحدة من أجل “دعم الجهود الإنسانية”، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.