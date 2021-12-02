تركيا.. حزب العدالة والتنمية يحسم ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكد حزب العدالة والتنمية على أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وصرح عمر تشاليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، بأن ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان مرة أخرى ليس موضع تكهنات أو مجال تفسير.

وأعلن تشاليك أن أردوغان هو مرشح حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2023.

وقال في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع المجلس التنفيذي المركزي للحزب، إن الحديث حول ما إذا كان الرئيس أردوغان سيكون مرشحا مرة أخرى أم لا، ليس موضوع تكهنات أو مجال استفسار.

وشدد تشاليك قائلا: “في هذا الصدد لا تردد ولا منطقة رمادية. بالطبع سيكون أردوغان مرشحا لتحالف الشعب في الانتخابات المقرر لها 2023”.

وجاء حزب العدالة والتنمية إلى حكم تركيا بعد مرحلة من الأزمات الاقتصادية والانسداد السياسي وانهيار الحكومات الائتلافية، ولذلك كان من أهم أولوياته تحقيق الاستقرار السياسي بوصفه شرطا للتنمية الاقتصادية، وهو ما كان له.

وحرص الحزب على إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، لتأكيد فكرة الاستقرار من جهة، وتجنبًا للتأثيرات السلبية لتبكير الانتخابات في اقتصاد البلاد، في ظل حالة الغموض التي تكتنفها.

ولذلك فقد أجرى الحزب الحاكم الغالبية العظمى من الانتخابات في موعدها بحيث باتت إحدى مبادئه في الحكم، في حين كان هناك استثناءات فرضتها ظروف استثنائية. ففي عام 2007 وإثر أزمة الانتخابات الرئاسية التي أدّت إلى حالة انسداد سياسي واحتقان شديد انتقل إلى الشارع، دعا العدالة والتنمية إلى انتخابات برلمانية مبكرة تغيرت معها تشكيلة البرلمان وأمكن تجاوز الأزمة وانتخاب رئيس الجمهورية، عبدالله غل آنذاك.