شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس انخفاضا طفيفا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا للمرة الثالثة على التوالي .

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 2ر439، فيما كان يبلغ أمس 9ر.442

يذكر أن هذا المعدل وصل إلى مستوى قياسي يوم الاثنين الماضي وبلغ 4ر.452

يشار إلى أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر واحد 5ر154 فقط.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 73 ألفا و209 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 388 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 75 ألفا و961 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 351 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي خمسة ملايين و977 ألفا و208 حالات إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ أربعة ملايين و979 ألفا و700 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 102 ألف و178 شخصا.