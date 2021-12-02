انت الان تتابع خبر درجال يتحدث عن مكسب حقيقي أهم من فوز منتخب الشباب بالكأس والان مع التفاصيل





وأشار درجال الى أن " ملعب الزوراء المكتمل في جانب الكرخ سيفتتح بمباراة رسمية كبيرة وحضور جماهيري ودعوات لشخصيات عالمية مؤثرة اضافة الى ملعب كركوك الاولمبي المكتمل ايضاً سيفتتح بذات الطريقة ، مجدداً شكره لاتحاد غرب آسيا والاتحادين الاسيوي والدولي ولجان

بغداد - ياسين صفوان - وقال درجال في بيان ورد لـ الخليج 365، إن" التعاون الكبير بين جهد الدولة ومؤسساتها والاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا والمرونة والدقة التي عملت فيها قواتنا الأمنية الماسكة للأرض ووحدات أمن الملاعب أثمرت عن هذا الانجاز الكبير " ، مبيناً " أن إعلامنا الرياضي المهني هو سلاحنا الأمضى والأكثر فاعلية والذي تفوق و بامتياز في البصرة وبغداد واربيل ونقل صورة متميزة أذهلت العالم" .وأشار درجال الى أن " ملعب الزوراء المكتمل في جانب الكرخ سيفتتح بمباراة رسمية كبيرة وحضور جماهيري ودعوات لشخصيات عالمية مؤثرة اضافة الى ملعب كركوك الاولمبي المكتمل ايضاً سيفتتح بذات الطريقة ، مجدداً شكره لاتحاد غرب آسيا والاتحادين الاسيوي والدولي ولجان مجلس التعاون الخليجي وجميع البلدان الشقيقة الداعمة لحق العراق تضييف البطولات الرسمية".