انت الان تتابع خبر ترتيب مجموعات كأس العرب 2021 بعد الجولة الاولى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أسدل الستار أمس الأربعاء، على منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم والتي تقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وشهدت الجولة الأولى إقامة 8 مواجهات مثيرة، تم تسجيل الأهداف فيها جميعا وانتهت بفوز طرف على آخر، باستثناء تعادل وحيد بين العراق وعمان والتي انتهت 1-1.

وتمكن المنتخب التونسي من تسجيل أعلى حصيلة له بواقع 5 أهداف في شباك منتخب موريتانيا، يليه منتخبا الجزائر والمغرب برصيد 4 أهداف لكل منهما.



نتائج مباريات اليوم الأول من البطولة:

فوز تونس على موريتانيا بخمسة أهداف مقابل هدف.

تعادل سلطنة عمان مع العراق بهدف لكلا المنتخبين.

فوز قطر الصعب على البحرين بهدف دون رد.

فوز الإمارات على سوريا بهدفين مقابل هدف.

نتائج مباريات اليوم الثاني:

فوز الجزائر على السودان بأربعة أهداف دون رد.

فوز المنتخب المصري على لبنان بهدف دون رد.

فوز المغرب على فلسطين بأربعة أهداف دون رد.

فوز الأردن على المنتخب السعودي بهدف دون رد.