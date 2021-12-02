عاجل.. تفجير عبوة ناسفة في كابول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد موقع "هرات نيوز" الأفغاني، صباح الخميس، بسماع دوي تفجير في العاصمة كابول.



وقال المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في كابول وفقا لموقع "هرات نيوز"، إن التفجير وقع عند تقاطع "سليم كاروان" في العاصمة.

وأضاف أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة. فيما لم ترد تقارير عن إصابات في التفجير.

يأتي ذلك بعد يومين من سقوط 5 مصابين في تفجير بالعاصمة الأفغانية.

ونقلت وكالة "رويترز" الثلاثاء الماضي، عن محطة تلفزيونية في أفغانستان أن انفجار قنبلة على جانب طريق بالعاصمة كابول أدى إلى سقوط خمسة مصابين على الأقل.

وتشهد كابول في الفترة الأخيرة سلسلة من الهجمات يعلن تنظيم داعش في الغالب مسؤوليته عنها.

ومنذ توليها السلطة منتصف أغسطس/آب الماضي، تؤكد حركة طالبان أن إعادة إرساء الأمن أولوية بالنسبة إليها، لكنّها تواجه موجة هجمات يشنّها التنظيم الإرهابي.

ويُعدّ داعش حاليا الخصم الرئيسي لطالبان في أفغانستان، وقد استهدف في الأسابيع الأخيرة الحركة بعدة هجمات متتالية.