ماذا قال قرقاش في "عيد الاتحاد الخمسين" عن بلاده؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، بـ"عيد الاتحاد الخمسين" للدولة.



وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "50 عاماً مضت سطرت فيها الإمارات قصة طموح ملهمة، ومسيرة إنجازات وضعت بلادنا على خارطة العالم المتقدم".

وتابع: "نمضي معاً نحو الـ50 عاما المقبلة متطلعين إلى مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً بحكمة قيادتنا وبعزيمة أبنائنا".

وعلى مدار الخمسين عاما الماضية أكدت الإمارات على دورها الريادي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتمسكها بمبادئها الراسخة، ومدى ما تنعم به من أمن وعلم ورخاء بفضل قيادتها الرشيدة .

وكان يوم الثاني من ديسمبر لسنة 1971 قد شهد إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء مسيرة التنمية والبناء التي شملت جميع نواحي الحياة.

وشهدت دولة الإمارات منذ تأسيسها إنجازات عظيمة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، لتواصل الدولة ريادتها لتكون من أفضل الدول في مختلف المجالات وتدخل عهدا آخر مشرقا في تاريخها منطلقة نحو مستقبل مشرق واعد تحقق من خلاله "مئوية الإمارات 2071" وبناء إمارات المستقبل للأجيال القادمة.