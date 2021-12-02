بابا الفاتيكان يزور قبرص في زيارة رسمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يتوجه البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثولكية، إلى قبرص صباح الخميس في زيارة رسمية يجري فيها محادثات مع مع رجال الدين الروم الأرثوذكس.



ومن المقرر أن يجتمع البابا فرنسيس مع رجال دين وساسة قبارصة بعد ظهر اليوم وفي المساء، على أن يصلي مع اللاجئين فى نيقوسيا غدا الجمعة.

ومن المتوقع أيضا أن يصطحب معه عددا من اللاجئين إلى الفاتيكان، على غرار ما فعله في جزيرة ليسبوس اليونانية في عام 2016.

وبعد قبرص، يعتزم البابا أيضا زيارة ليسبوس خلال المحطة الثانية من رحلته.

وقال البابا، الذي انتقد مرارا استخدام المهاجرين لأغراض سياسية، أمس الأربعاء إنه يتوقع أن يرى "مجتمعا جريحا" من اللاجئين يبحثون عن الأمل خلال زيارته.

وتلازم قضية الهجرة البابا فرنسيس خلال زيارته المختلفة إلى خارج الفاتيكان.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحدث الرئيس الفرنسي عن إدارة أزمة الهجرة، واصفا رؤيته بأنها "إنسانية لكن بقواعد".

وخلال لقائه بـ"البابا" شدد ماكرون على ضرورة "وجود سياسات تعاون مع دول الموطن والعبور لتلافي هذه الخسائر".