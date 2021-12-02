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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 938 إصابة بفيروس كورونا و63 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت مصر تسجيل 938 إصابة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ، مقابل 949 إصابة بالفيروس و62 وفاة في اليوم السابق.
وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية الأربعاء أن إجمالي عدد الحالات المسجلة ارتفع بذلك إلى 359516 ، من بينها 20537 حالة وفاة.
كما أعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن تعافي 548 شخصا من الفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 298084 حتى الأربعاء.