شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 938 إصابة بفيروس كورونا و63 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصر تسجيل 938 إصابة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ، مقابل 949 إصابة بالفيروس و62 وفاة في اليوم السابق.



وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية الأربعاء أن إجمالي عدد الحالات المسجلة ارتفع بذلك إلى 359516 ، من بينها 20537 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن تعافي 548 شخصا من الفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 298084 حتى الأربعاء.