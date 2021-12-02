"أوستن" يؤكد أن برامج صواريخ كوريا الشمالية تزعزع الأمن الإقليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن برامج الصواريخ والأسلحة الخاصة بكوريا الشمالية تزعزع الأمن الإقليمي.



ودعا وزير الدفاع الأمريكي في الوقت نفسه إلى الدخول في حوار.

من ناحية أخرى، دعا أوستن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن يكون "أكثر شفافية" فيما يتعلق بأوكرانيا.

كما حث على العمل من أجل خفض التصعيد في المنطقة.

والأربعاء وصل أوستن، إلى سيؤول، لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي سوه ووك لمواجهة "تهديدات" بيونج يانج.

وكتب أوستن، على "تويتر"، بعد الهبوط في قاعدة أوسان الجوية الأمريكية جنوب سيؤول: "من المهم الحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومن السبل الرئيسية لتحقيق ذلك العمل بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء مثل كوريا الجنوبية".

وخلال زيارته لكوريا الجنوبية في مارس/آذار الماضي، أكد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على مواصلة العمل من أجل "النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية ذكرت في وقت سابق أن "زيارة أوستن، التي ستستمر 3 أيام، ستتطرق إلى التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية".