رئيس البرلمان العربي يؤكد أن الإمارات نموذج رائد إقليميا وعالميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قدم عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي خالص التهاني لدولة الإمارات قيادة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بعيد الاتحاد الخمسين.



وقال -في بيان له- إن هذه الذكرى المجيدة وما تحمله من دروس وعبر تدعو للفخر والاعتزاز، أسس من خلالها حكام الإمارات أول تجربة اتحادية ناجحة في العالم العربي، وشكل الاتحاد انطلاقة النهضة الحقيقية لدولة الإمارات العربية في مختلف المجالات بفضل الجهود المخلصة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالتعاون مع إخوانه حكام الإمارات، وكللت مساعيهم بالنجاح بإعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971م.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقدير البرلمان العربي لما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ملموس في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

وأشاد بمسيرة العطاء التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار العقود الخمسة الماضية، لتأخذ مكانتها المرموقة عربياً وإقليمياً ودولياً، حتى صارت نموذجاً يُحتذى به في الريادة والإبداع، ومنارة التنمية والاعتدال على مستوى العالم، وهو ما انعكس في إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ باعتماد اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يوماً عالمياً للمستقبل.

وأشاد العسومي بدور دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير في دعم العمل العربي المشترك، وبما يحقق مصالح الشعب الإماراتي العزيز والشعب العربي الكريم، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها العزيز التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.