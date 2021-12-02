بـ"سلاح كتر"..طالب ثانوي يمزق وجه زميله في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

على أحد أسرة مستشفى فوه للتأمين الصحي بمدينة فوه في كفر الشيخ، يرقد طالب ثانوي يعاني مما لحق به ممزق الوجه بجرح قطعي، نتيجة تعدي زميله عليه بالضرب مستخدمًًا سلاح أبيض "كتر"، بسبب خلافات بينهما.

تبدأ التفاصيل عندما وصلت إشارة إلى مركز شرطة فوه، من مستشفى فوه للتأمين الصحي، بوصول هشام مصطفى شويل، 18 عامًا، طالب ثانوي، ويقيم بمدينة فوه، مصابًا بجروح قطعية، بفروة الرأس، والوجه، مدعيًا بتعدي زميل له في نفس المرحلة عليه بسلاح أبيض.

كشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة أن المدعو "أمين.ر.أ."، 18 عامًا، تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض "كتر"، أمام مدرسة الشهيد كريم أبوزامل التابعة لإدارة فوه التعليمية، بسبب خلافات بينهما، وفر هاربًا، فيما يكثف رجال مباحث مركز شرطة فوه جهودهم للقبض على المتهم.

حُرر بذلك المحضر رقم 11986لسنة 2021 جنح مركز شرطة فوه، وجاري العرض على النيبة العامة لتتولى التحقيقات.