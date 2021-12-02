القادة الألمان يجتمعون لمناقشة إجراءات أكثر صرامة بشأن فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - دوسلدورف (ألمانيا) - (د ب أ):

من المقرر أن يعقد رؤساء وزراء الولايات الألمانية الـ 16 جولة جديدة من المحادثات بشأن فيروس كورونا مع الحكومة الاتحادية اليوم الخميس، في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات لفرض تدابير صارمة لحماية مستشفيات البلاد من الموجة الرابعة التي تتزايد فيها عدد الحالات.

وستجمع المحادثات الهاتفية التي من المقرر أن تبدأ فى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل وأولاف شولتس، المتوقع أن يخلفها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا غربي البلاد يوم الأربعاء إنه سيتم بحث قيود التواصل البدني الشاملة للأشخاص غير الملقحين، بالإضافة إلى تفويض عام باللقاحات، والذي تحدث شولتس لصالحه.

ويقوم المسؤولون بالفعل بوضع خطط لجعل التطعيم إلزاميا للعاملين في مجال الصحة والرعاية.

كما يمكن للقادة تشديد القيود للحد من دخول الأشخاص غير المطعمين المزيد من مجالات الحياة العامة مثل المحال التجارية، ويمكنهم وضع قيود أكثر صرامة على الحشود في الأحداث الكبرى مثل مباريات كرة القدم.

وبموجب التقسيم الاتحادي للسلطات في ألمانيا، نفذت بعض الولايات بالفعل هذه القواعد لكن الاجتماعات بين رؤساء الوزراء والحكومة المركزية تعقد بشكل منتظم طوال فترة الجائحة في محاولة لتنسيق الاستجابة.​