بابا الفاتيكان يزور قبرص اليوم وقضية الهجرة على الأجندة

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

من المقرر أن يتوجه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى قبرص صباح اليوم الخميس في زيارة رسمية يجري فيها محادثات مع مع رجال الدين الروم الأرثوذكس فضلا عن التطرق لقضية الهجرة.

ومن المقرر أن يجتمع البابا فرنسيس مع رجال دين وساسة قبارصة بعد ظهر اليوم وفي المساء، على أن يصلي مع اللاجئين فى نيقوسيا غدا الجمعة.

ومن المتوقع أيضا أن يصطحب معه عددا من اللاجئين إلى الفاتيكان، على غرار ما فعله في جزيرة ليسبوس اليونانية في عام 2016. وبعد قبرص، يعتزم البابا أيضا زيارة ليسبوس خلال المحطة الثانية من رحلته.

وقال البابا، الذي انتقد مرارا استخدام المهاجرين لأغراض سياسية، أمس الأربعاء إنه يتوقع أن يرى "مجتمعا جريحا" من اللاجئين يبحثون عن الأمل خلال زيارته.